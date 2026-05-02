Si tuffa nel lago a Mandello del Lario e nessuno lo vede riemergere | paura per un 15enne

Un ragazzo di quindici anni è caduto nelle acque del lago a Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Dopo il tuffo, non è più riemerso, e così sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di emergenza, ma al momento le ricerche continuano senza esito. La zona rimane sotto osservazione mentre si tenta di rintracciare il giovane.

Un ragazzino di quindici anni è caduto nelle acque del lago a Mandello del Lario (Lecco). Non vedendolo riemergere, sono stati chiamati i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: paura per le sorti di un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Forte apprensione a Mandello del Lario, nel lecchese, dove sono in corso le operazioni di ricerca per trovare una... Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Grave tragedia a Mandello del Lario, nel lecchese, dove un ragazzino straniero di 15anni è morto dopo essersi... Altri aggiornamenti Si tuffa nel lago a Mandello del Lario e nessuno lo vede riemergere: paura per un 15ennePaura a Mandello del Lario, comune che si trova in provincia di Lecco. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio 2026, un ragazzino di quindici anni è finito in acqua. Non vedendolo più riemergere ... fanpage.it Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto un 15enneLa tragedia nel lecchese: il giovane stava facendo il bagno con gli amici. Dispiegato un massiccio intervento di soccorso per cercarlo ... ilgiorno.it