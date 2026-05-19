Barberino di Mugello infortunio sul lavoro | cede un viadotto operai cadono durante lavoro in quota

Nel pomeriggio di oggi, 19 maggio 2026, a Barberino di Mugello si è verificato un incidente sul lavoro quando un viadotto ha ceduto, causando la caduta di due operai impegnati in lavori in quota. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno soccorso le persone coinvolte e avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area. La dinamica dell’incidente è sotto verifica da parte delle autorità competenti, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le cause.

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BARBERINO DI MUGELLO – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 19 maggio 2026, a Barberino di Mugello (Firenze), dove due operai sono rimasti feriti durante alcuni lavori in quota all’interno di un cantiere situato sul viadotto Macinaie, lungo l’Autostrada A1. L’intervento dei soccorsi è scattato intorno alle 16:45. I due operai sono caduti da circa due metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Barberino di Mugello, il carro Saf (Speleo Alpino Fluviale) e l’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna, successivamente fatto rientrare. I soccorritori hanno raggiunto... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Barberino di Mugello, infortunio sul lavoro: cede un viadotto, operai cadono durante lavoro in quota ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Paura sul pilone del viadotto: cede il cemento nel cantiere, due operai cadono da due metriBarberino di Mugello (Firenze), 19 maggio 2026 – Grande paura nel pomeriggio di oggi per un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere all’esterno... Fossacesia: strade riaperte, Anas al lavoro sul viadotto A14Il centro operativo comunale di Fossacesia ha confermato lo stato di emergenza nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, dopo che le intense precipitazioni... Barberino di Mugello, infortunio sul lavoro: cede un viadotto, operai cadono durante lavoro in quotaMomenti di paura nel pomeriggio di oggi, 19 maggio 2026, a Barberino di Mugello (Firenze), dove due operai sono rimasti feriti durante alcuni lavori in quota all’interno di un cantiere situato sul via ... firenzepost.it Barberino di Mugello, cedimento di un viadotto: due operai feriti dopo un volo di due metriul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Barberino di Mugello, il carro Saf (Speleo Alpino Fluviale) e l'elicottero Drago 147 del ... corrierefiorentino.corriere.it