Un incidente sul lavoro si è verificato a Lissone, in via San Michele del Carso, dove il terreno ha ceduto. Un operaio è rimasto parzialmente sepolto nel cantiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarlo e prestargli assistenza. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Lissone (Monza), 2 giugno 2026 – Semisepolto nel cantiere. Infortunio sul lavoro in via San Michele del Carso a Lissone. Erano da poco passate le 14 quando in un cantiere edile sono dovute intervenire le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. Per cause in corso di accertamento si è verificato infatti un cedimento del terreno che ha coinvolto un operaio di 38 anni. Il lavoratore è stato interessato per fortuna solo parzialmente dal materiale franato e non è rimasto completamente sepolto. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono intervenuti il carro fiamma da Lissone, l'autopompa serbatoio e il Nucleo Cinofili dalla sede centrale di Monza L'operaio è stato affidato alle cure del personale sanitario di Areu e trasportato in ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Lissone, cede il terreno: operaio resta semisepolto nel cantiere

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