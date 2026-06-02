Inferno in una parrucchieria | le fiamme divorano l' attività nella notte

Un incendio ha devastato una parrucchieria durante la notte. Le fiamme hanno distrutto l’attività, generando fumo e danni ingenti. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite, ma si ipotizza un cortocircuito come possibile origine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti. Le indagini sono in corso per accertare le cause esatte dell’incendio.

Le cause non sono chiare. Potrebbe essere stato un cortocircuito a innescare l'inferno di fuoco e fumo. Ma non è escluso che il fuoco sia stato appiccato. Non essendo state trovate tracce di liquido infiammabile o taniche sospette, servirà del tempo, lasciando progredire le indagini, per fare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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