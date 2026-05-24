Nella notte tra sabato e domenica, alle 1, un incendio si è sviluppato davanti a un supermercato in via Don Ernesto Bordignon a Castelfranco Veneto. Le fiamme hanno avvolto due furgoni parcheggiati all’esterno, il tetto del magazzino e parte dell’area esterna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Non si segnalano feriti.

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Un incendio è divampato fuori da un supermercato in via Don Ernesto Bordignon a Castelfranco Veneto, Treviso, questa notte, domenica 24 maggio, all'1.45 circa. Il rogo ha avuto origine da un'area sottostante una pensilina e le fiamme hanno raggiunto due furgoni, il tetto e il magazzino esterno. I soccorsi Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, Asolo, Montebelluna, Treviso e una squadra del distaccamento di Cittadella e i carabinieri di Castelfranco per tutti i rilievi del caso. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Incendio fuori da un supermercato nella notte VIDEO 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio davanti al supermercato nella notte: le fiamme divorano 2 furgoni, il tetto e il magazzino esterno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ragazzo eroico agita disperato un maglione per tentare di spegnere le fiamme a Crans-Montana

Notizie e thread social correlati

Fiamme divorano il tetto di una palazzina: paura in centro al paeseVenerdì mattina, un incendio ha interessato il tetto di una palazzina nel centro di Cossirano, frazione di Trenzano.

Casciago, fiamme divorano il tetto: intervento rapido dei soccorsiUn incendio ha interessato il tetto di una abitazione a Casciago, richiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco.

Temi più discussi: Incendio fuori da un supermercato nella notte, le fiamme divorano due furgoni, il tetto e il magazzino esterno; Panico al supermercato per un principio di incendio, intervengono i vigili del fuoco; Incendio nella notte ad Aprilia, a fuoco un’auto. Danneggiata anche la facciata di un palazzo; Incendio nella notte a Borgo Sabotino, auto distrutta dalle fiamme. Indagano i carabinieri.

Incendio davanti al supermercato nella notte: le fiamme divorano 2 furgoni, il tetto e il magazzino esternoCASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Un incendio è divampato fuori da un supermercato in via Don Ernesto Bordignon a Castelfranco Veneto, Treviso, ... msn.com

Incendio al Maximall di Capodrise: panico e fumo nero dal tettoUn principio di incendio ha generato momenti di panico nel tardo pomeriggio di lunedì 18 maggio 2026, all'interno del supermercato situato nel centro commerciale Maximall, nel comune di Capodrise, in ... it.blastingnews.com