Le fiamme avvolgono Los Garres, in Murcia, con temperature che raggiungono i 40 gradi. Il vento spinge il fronte del fuoco verso alcune abitazioni, costringendo all’evacuazione di diverse case. Il fumo denso si diffonde rapidamente, rendendo difficile la circolazione e la visibilità nella zona. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione mentre i vigili del fuoco cercano di contenere le fiamme.

Come influisce il vento sulla direzione del fronte del fuoco?. Quali abitazioni sono state evacuate a causa del fumo denso?. Perché le temperature di 40 gradi accelerano la propagazione?. Quali strade sono state chiuse per permettere il passaggio dei soccorsi?.? In Breve Temperature vicine ai 40 gradi e siccità estrema accelerano la propagazione del rogo.. Vigili del fuoco e Protezione Civile mobilitati per il contenimento del fronte.. Evacuazione precauzionale di abitazioni situate nelle vicinanze di Los Garres.. Chiusura temporanea di diverse strade locali per agevolare il passaggio dei soccorsi.. Emergenza a Los Garres: fiamme e temperature oltre i 40 gradi devastano la regione di Murcia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inferno a Murcia: fiamme e 40 gradi devastano Los Garres

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