Questa mattina alle 10:20, un incendio ha interessato un edificio dismesso in via Tevere, situato nella zona industriale dell’Osmannoro a Sesto Fiorentino. Le fiamme hanno provocato danni significativi alla struttura, coinvolgendo anche le aree adiacenti. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

Un incendio ha colpito un edificio dismesso in via Tevere, nel cuore della zona industriale dell’Osmannoro a Sesto Fiorentino, questa mattina intorno alle 10:20. Le fiamme hanno devastato il secondo e il terzo piano di una struttura di sei livelli fuori terra, attualmente occupata da persone senza dimora, costringendo i soccorsi a un rapido intervento per mettere in sicurezza l’area e recuperare chi si trovava all’interno. L’intervento dei soccorsi tra fumo e ricerca di superstiti. I vigili del fuoco sono stati mobilitati con diverse squadre provenienti dal comando di Firenze, includendo personale del distaccamento di Fi-Ovest, di Calenzano e dalla sede centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sesto Fiorentino, fiamme devastano l’edificio occupato all’Osmannoro

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