Rogo notturno all’Ortoimballaggi | fiamme devastano i magazzini

Nella notte un incendio ha coinvolto i magazzini di Ortoimballaggi, situati tra Santa Croce Camerina e Comiso, intorno alle 3:00. Le fiamme sono state rapide e intense, causando danni ingenti alle strutture. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

? Cosa sapere Incendio distrugge i magazzini Ortoimballaggi tra Santa Croce Camerina e Comiso alle ore 3:00.. Ventuno Vigili del Fuoco intervengono per contenere il rogo e proteggere i mezzi aziendali.. Sette mezzi e circa venti operatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 3:00 di questa notte per domare un incendio che ha investito l’azienda Ortoimballaggi, situata lungo la strada che collega Santa Croce Camerina a Comiso. Le fiamme hanno preso vita nelle prime ore del mattino, colpendo con violenza i materiali stoccati nei depositi della struttura. La velocità con cui il fuoco si è propagato ha costretto i soccorritori a una lotta serrata per evitare che il rogo travolgesse un autocarro e un veicolo privato presenti nell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo notturno all’Ortoimballaggi: fiamme devastano i magazzini Notizie correlate Venaria, rogo notturno alle tettoie: case evacuate e fiamme nel cielo? Cosa sapere Incendio alle tettoie in via Castellamonte a Venaria Reale nella notte del 30 aprile. Leggi anche: Incendio a Milano, fiamme devastano un appartamento Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Incendio nella notte in un’azienda di ortoimballaggi: distrutta la struttura, in fiamme anche mezzi; Incendio: distrutta azienda di ortoimballaggi sulla Santa Croce-Comiso; Violento incendio nella notte nel Ragusano: sul posto i Vigili del Fuoco, danneggiata una struttura; Incendio nella notte a Santa Croce Camerina, nessun coinvolto. Cadelbosco Sopra, rogo notturno danneggia due autoCadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 9 aprile 2026 - Si indaga a Cadelbosco Sopra per un incendio di autovettura che ha danneggiato non solo il veicolo in questione ma anche un’altra auto che era in ... ilrestodelcarlino.it AUTO IN FIAMME A BATTIPAGLIA, INDAGINI SUL ROGO NOTTURNO Notte di paura a . Un’automobile è stata avvolta dalle fiamme lungo la Statale 18, nei pressi del McDonald’s, in una zona molto conosciuta e frequentata della città. Il ro - facebook.com facebook