Martedì 2 giugno 2026 alle 21:30 su Rai 3 va in onda una puntata di “Indovina chi viene a cena”. Il programma, condotto da Sabrina Giannini, si concentra su temi legati all’ambiente e alla sicurezza alimentare. La trasmissione presenta anticipazioni sugli argomenti trattati e sugli ospiti invitati per l’occasione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui contenuti specifici della puntata o sui partecipanti.

Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 2 giugno 2026, Rai 3. Questa sera, martedì 2 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera. Anticipazioni. La quarta puntata di “Indovina chi viene a cena” dal titolo “Non si attacca” è un racconto che comincia con una pentola antiaderente. Il teflon, rivestimento innovativo e rivoluzionario delle pentole, non contiene più una sostanza chimica che ha inquinato le falde acquifere e i corpi della popolazione che abitava nei pressi dell’azienda che lo ha inventato. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 2 giugno 2026

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INDOVINA CHI VIENE A CENA -LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA DEL 02 GIUGNO 2026

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