Indovina chi viene a cena | le anticipazioni sulla puntata di oggi 12 maggio 2026

Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 12 maggio 2026, Rai 3. Questa sera, martedì 12 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera. Anticipazioni. Nella prima puntata la squadra di Sabrina Giannini mostrerà come l’umanità, ormai urbanizzata, pensa di rigenerarsi, di vivere a lungo, con trattamenti costosi, compensando le carenze con i peptidi di sintesi per combattere l’ansia, per dormire meglio, per stimolare la libido e, per restare in forma, dimagrendo con la semaglutide e altri farmaci GLP-1 di moda.🔗 Leggi su Tpi.it

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