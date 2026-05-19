Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 19 maggio 2026, Rai 3. Questa sera, martedì 19 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera. Anticipazioni. “Esiste un capitalismo etico possibile?” È questa la domanda al centro della nuova puntata. Un’inchiesta esclusiva che attraversa i meccanismi di grandi fortune e imperi economici costruiti spesso sull’assenza di regole, trasparenza e principi etici, a discapito dei consumatori e perfino dei più giovani. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 19 maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INDOVINA CHI VIENE A CENA - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA IN ONDA MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026 SU RAI 3

Sullo stesso argomento

Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 12 maggio 2026Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 12 maggio 2026, Rai 3 Questa sera, martedì 12 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda...

Leggi anche: Indovina Chi Viene a Cena dal 12 maggio su Rai 3: nuove inchieste

Il capitalismo etico a Indovina chi viene a cena? stasera su Rai 3A Indovina chi viene a cena? un'inchiesta esclusiva indaga i grandi imperi economici costruiti spesso in assenza di regole, trasparenza e tutele per i consumatori, a partire dai più vulnerabili: i b ... corrierenazionale.it

Stasera torna Indovina chi viene a cena, ma il film cult del 1967 che cosa c’entra? La curiosa coincidenzaStasera torna Indovina chi viene a cena su Rai 3. Il legame con il film del 1967 e i temi della nuova puntata di Sabrina Giannini ... donnamoderna.com

Cosa guarderete in TV stasera? Diamo un’occhiata ai primi nove canali e scegliamo dove fare zapping. Buona visione! #StaseraInTV #guidatv #tv #martedì #montalbano #belvecrime #indovinachivieneacena #cartabianca #gfvip #inside #dimartedì #igt x.com

I 100 migliori assoli di chitarra di tutti i tempi. Indovina chi è il numero 1? reddit