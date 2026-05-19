Indovina chi viene a cena | le anticipazioni sulla puntata di oggi 19 maggio 2026

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Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 19 maggio 2026, Rai 3. Questa sera, martedì 19 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera. Anticipazioni. “Esiste un capitalismo etico possibile?” È questa la domanda al centro della nuova puntata. Un’inchiesta esclusiva che attraversa i meccanismi di grandi fortune e imperi economici costruiti spesso sull’assenza di regole, trasparenza e principi etici, a discapito dei consumatori e perfino dei più giovani. 🔗 Leggi su Tpi.it

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INDOVINA CHI VIENE A CENA - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA IN ONDA MARTEDÌ 12 MAGGIO 2026 SU RAI 3

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