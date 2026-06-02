Individuato il responsabile di uno sversamento abusivo di rifiuti | deferito alla Procura

La polizia municipale di Macerata Campania ha identificato e deferito alla Procura il responsabile di uno sversamento abusivo di rifiuti in una zona periferica. Le indagini hanno portato all’individuazione dell’autore dell’episodio, che ora dovrà rispondere delle violazioni ambientali. Nessun dettaglio sulle modalità dell’intervento o sulla quantità di rifiuti coinvolti.

Sversamenti abusivi in una zona periferica di Macerata Campania ma le indagini della polizia municipale hanno permesso di identificare il responsabile.Alcuni giorni fa alcuni cittadini hanno segnalato uno sversamento abusivo di rifiuti in una strada di campagna, proprio sotto a un ponte che aveva. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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