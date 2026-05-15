Dopo un'indagine mirata, è stato identificato il soggetto responsabile dello scarico illecito di rifiuti edili in via Gramsci a Casina. Le operazioni di verifica hanno portato al riconoscimento dell'autore di questa attività non autorizzata. Le autorità competenti hanno raccolto elementi che hanno consentito di stabilire la provenienza e la responsabilità dello scarico abusivo. La notizia si riferisce a un intervento specifico volto a contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati nel quartiere.

È stato individuato dopo indagini mirate il responsabile dello scarico illegale di rifiuti edili nella via Gramsci di Casina. L’abbandono dei materiali avvenuto nel 2025 e ben visibile ai cittadini, aveva portato il Comune di Casina a presentare denuncia al Nucleo Carabinieri Forestale di San Polo d’Enza. I militari hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo a risalire al responsabile dello scarico abusivo. Un risultato tutt’altro che scontato, considerando che in questi casi è difficile individuare gli autori del reato. L’uomo, cittadino di origine cinese, è stato fermato al rientro in Italia e denunciato. Successivamente è stato inoltre obbligato al ripristino dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti edili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti in via Gramsci, individuato il responsabile

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