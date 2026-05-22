Blitz contro l’abbandono di rifiuti | individuato e sanzionato il responsabile in poche ore
Nelle ultime ore, le forze dell’ordine locali hanno effettuato un intervento tempestivo per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti. In breve tempo, è stato individuato e sanzionato il responsabile di un episodio avvenuto nel territorio. L’operazione ha coinvolto la Polizia Municipale, che ha agito con rapidità e coordinamento, portando all’identificazione immediata di chi ha lasciato i rifiuti in modo non autorizzato.
Intervento rapido e coordinato della Polizia Municipale di Cancello ed Arnone contro il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti. Nel giro di poche ore gli agenti sono riusciti a individuare e sanzionare il responsabile di uno scarico abusivo avvenuto su un terreno privato.L’operazione è stata. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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