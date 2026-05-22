Blitz contro l’abbandono di rifiuti | individuato e sanzionato il responsabile in poche ore

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine locali hanno effettuato un intervento tempestivo per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti. In breve tempo, è stato individuato e sanzionato il responsabile di un episodio avvenuto nel territorio. L’operazione ha coinvolto la Polizia Municipale, che ha agito con rapidità e coordinamento, portando all’identificazione immediata di chi ha lasciato i rifiuti in modo non autorizzato.

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Intervento rapido e coordinato della Polizia Municipale di Cancello ed Arnone contro il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti. Nel giro di poche ore gli agenti sono riusciti a individuare e sanzionare il responsabile di uno scarico abusivo avvenuto su un terreno privato.L’operazione è stata. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Frosinone, abbandona rifiuti in strada: individuato e sanzionato dalla Polizia LocaleIl nucleo di Polizia Ambientale del Comando della Polizia Locale di Frosinone ha identificato e sanzionato l’autore di un abbandono illecito di... Rifiuti in via Gramsci, individuato il responsabileÈ stato individuato dopo indagini mirate il responsabile dello scarico illegale di rifiuti edili nella via Gramsci di Casina. Caserta, sicurezza stradale e gestione illecita di rifiuti: sequestri e denunceCaserta - Cinque veicoli sequestrati e una persona denunciata nell’operazione condotta a Caserta contro l’abbandono incontrollato di rifiuti e i reati ... pupia.tv I bulldog fanno una mossa per il rivale mediano NRL dopo un incontro segreto con Phil Gould reddit Dal confine Blitz in un allevamento abusivo, sequestrati 40 cani che vivevano tra la sporcizia e con malattieLe Fiamme Gialle hanno scoperto una struttura illegale a Brusimpiano dove gli animali vivevano nel degrado. Due donne sono state denunciate per maltrattamento. bluewin.ch