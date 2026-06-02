Indagini cronaca nera e podcast invadono Duino | è Borgo in giallo al via la terza edizione

A partire da mercoledì 3 giugno e fino al 30 giugno 2026, Duino Aurisina si tinge di giallo con la terza edizione di Borgo in giallo, la rassegna dedicata al romanzo noir, alla narrativa di indagine, alla cronaca vera e alla scoperta dei luoghi del territorio. L'iniziativaL’iniziativa è promossa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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MARCO HA MENTITO @GarlascoChannel

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