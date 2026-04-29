Borgo&Musica torna a Certaldo Alto per la sua terza edizione

Domenica 17 maggio 2026, Certaldo Alto accoglierà la terza edizione di Borgo&Musica, evento dedicato alla musica dal vivo e alla promozione del borgo medievale. La giornata prevede concerti, spettacoli e attività culturali che coinvolgeranno la comunità locale e i visitatori. L’iniziativa si svolge interamente nel centro storico, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio della zona attraverso eventi artistici e di intrattenimento.

Domenica 17 maggio 2026 Certaldo Alto ospiterà la terza edizione di Borgo&Musica, una giornata interamente dedicata alla musica dal vivo, alla socialità e alla valorizzazione del borgo medievale attraverso concerti, spettacoli, attività culturali e partecipazione del territorio.L’evento è.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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