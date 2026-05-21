A Bisacquino la terza edizione di Borgo Film Fest presentato all' Università il premio intitolato a Frank Capra
Questa mattina si è svolta presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umanistiche a Palermo la conferenza stampa della terza edizione di Borgo Film Fest, che si terrà a Bisacquino dal 25 al 31 maggio. Durante l’evento, è stato presentato anche il premio intitolato a Frank Capra, che sarà assegnato nel corso della manifestazione. La rassegna cinematografica prevede diverse proiezioni e incontri, con un focus speciale sul riconoscimento che porta il nome del regista statunitense.
Presentato questa mattina presso l’Aula Magna dell’edificio 12 - Dipartimento di Scienze Umanistiche di Viale delle Scienze a Palermo il programma della terza edizione di Borgo Film Fest- Premio Frank Capra che si terrà a Bisacquino dal 25 al 31 maggio. Presenti alla conferenza stampa la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo: a Bisacquino la III edizione del Borgo Film Fest
Sullo stesso argomento
Annunciate le date della terza edizione di Borgo Film Fest - premio Frank CapraBorgo Film Fest-Premio Frank è in programma a Bisacquino dal 25 al 31 maggio 2026.
Benedetta De Flaviis e Simone D’Agostino vincono la prima edizione del Premio di laurea intitolato all’ing. Ascolino BernardiIl premio è stato istituito dall’Università dell’Aquila, Thales Alenia Space e Fondazione Gran Sasso Tech di Goffredo Palmerini L’AQUILA – Simone...