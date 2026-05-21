A Bisacquino la terza edizione di Borgo Film Fest presentato all' Università il premio intitolato a Frank Capra

Da palermotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è svolta presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umanistiche a Palermo la conferenza stampa della terza edizione di Borgo Film Fest, che si terrà a Bisacquino dal 25 al 31 maggio. Durante l’evento, è stato presentato anche il premio intitolato a Frank Capra, che sarà assegnato nel corso della manifestazione. La rassegna cinematografica prevede diverse proiezioni e incontri, con un focus speciale sul riconoscimento che porta il nome del regista statunitense.

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Presentato questa mattina presso l’Aula Magna dell’edificio 12 - Dipartimento di Scienze Umanistiche di Viale delle Scienze a Palermo il programma della terza edizione di Borgo Film Fest- Premio Frank Capra che si terrà a Bisacquino dal 25 al 31 maggio. Presenti alla conferenza stampa la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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