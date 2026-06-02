Incubo Porta Capuana donna colpita al volto con una bottiglia

Da napolitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata colpita al volto con una bottiglia durante una lite a Porta Capuana. La polizia ha identificato e denunciato una 34enne per lesioni personali aggravate. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto sul posto poco dopo l’incidente. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso. La donna denunciata è stata ascoltata dagli agenti.

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Una donna è stata colpita al volto con una bottiglia durante una lite scoppiata a Porta Capuana. La polizia ha denunciato una 34enne per lesioni personali aggravate.È accaduto nella serata di domenica in piazza Capuana. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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