Ancora violenza a Porta Capuana | minaccia con un coltello una barista arrestato 41enne

A Napoli, nel quartiere di Porta Capuana, si è verificato un nuovo episodio di violenza. La polizia ha arrestato un uomo di 41 anni che ha minacciato con un coltello una dipendente di un bar. L’episodio si è verificato a poche ore dall’omicidio avvenuto nella stessa zona.

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