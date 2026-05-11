Ancora violenza a Porta Capuana | minaccia con un coltello una barista arrestato 41enne
A Napoli, nel quartiere di Porta Capuana, si è verificato un nuovo episodio di violenza. La polizia ha arrestato un uomo di 41 anni che ha minacciato con un coltello una dipendente di un bar. L’episodio si è verificato a poche ore dall’omicidio avvenuto nella stessa zona.
Dopo l'omicidio di ieri, ancora un episodio di violenza a Porta Capuana, nel cuore di Napoli: la polizia ha arrestato un 41enne, che ha minacciato con un coltello la dipendente di un bar.🔗 Leggi su Fanpage.it
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