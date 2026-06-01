Rissa a Porta Capuana a colpi di bottiglia davanti alla pizzeria bimbi in lacrime e turisti in fuga

Una rissa con bottiglie si è scatenata davanti a una pizzeria a Porta Capuana, nel centro di Napoli. Durante l’alterco, alcune persone hanno lanciato bottiglie, provocando il panico tra i presenti. Diversi bambini sono scoppiati in lacrime e molti turisti sono scappati dalla zona. La scena ha causato il fuggi fuggi generale, con alcuni coinvolti che sono stati soccorsi sul posto. Non sono stati segnalati feriti gravi.

Nuova rissa a bottigliate a Porta Capuana al centro di Napoli davanti ad una pizzeria affollata: fuga di famiglie e turisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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