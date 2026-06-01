Rissa a Porta Capuana a colpi di bottiglia davanti alla pizzeria bimbi in lacrime e turisti in fuga

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una rissa con bottiglie si è scatenata davanti a una pizzeria a Porta Capuana, nel centro di Napoli. Durante l’alterco, alcune persone hanno lanciato bottiglie, provocando il panico tra i presenti. Diversi bambini sono scoppiati in lacrime e molti turisti sono scappati dalla zona. La scena ha causato il fuggi fuggi generale, con alcuni coinvolti che sono stati soccorsi sul posto. Non sono stati segnalati feriti gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuova rissa a bottigliate a Porta Capuana al centro di Napoli davanti ad una pizzeria affollata: fuga di famiglie e turisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Napoli, presidio fisso in Porta Capuana e Porta Nolana, più vigilanza privata davanti ai Mc Donald’sA Napoli sono stati annunciati controlli rafforzati nelle aree di Porta Capuana e Porta Nolana, con la presenza di un presidio fisso e un incremento...

Napoli, rissa a Porta Capuana: accoltellato un 29enne, è gravissimoA Porta Capuana a Napoli si è verificata una rissa tra alcuni extracomunitari, durante la quale un uomo di 29 anni, originario del Burkina Faso, è...

Temi più discussi: Accoltellato durante una rissa a Torre del Greco, 39enne operato in ospedale: è in prognosi riservata; Era il luogo perfetto per spacciare droga nel cuore di Napoli: la scoperta dei carabinieri; Sparo durante una rissa a Palermo in via La Lumia, ragazza 22enne ferita alla testa: non è in pericolo di vita; L'uomo che ha accoltellato il figlio al Rione Sanità di Napoli aveva crisi di astinenza e disagio psichico.

porta capuana rissa a porta capuanaRissa a Porta Capuana a colpi di bottiglia davanti alla pizzeria, bimbi in lacrime e turisti in fugaNuova rissa a bottigliate a Porta Capuana al centro di Napoli davanti ad una pizzeria affollata: fuga di famiglie e turisti ... fanpage.it

Napoli, maxi rissa tra extracomunitari a Porta Capuana: morto 29enne accoltellatoÈ morto in serata il 29enne del Burkina Faso rimasto gravemente ferito durante la maxi rissa scoppiata nel pomeriggio nella zona di Porta Capuana, nel centro di Napoli. Il giovane era stato ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web