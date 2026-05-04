Incidente sul lavoro a Torino Madonna di Campagna | operaio cade in un cantiere sul tetto di un palazzo trasportato in ospedale

Un operaio è caduto da un’altezza di alcuni metri in un cantiere situato sul tetto di un edificio in via Foligno 66 a Torino, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, mentre non sono stati riportati feriti gravi.

Un operaio è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, cadendo per alcuni metri in un cantiere posizionato sul tetto del palazzo di via Foligno 66 a Torino nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026. I sanitari del 118 Azienda Zero lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente sul lavoro sull'Alemagna, operaio scivola nel cantiere stradale e precipita nell'argine: trasportato in ospedale con l'elicotteroSAN VITO DI CADORE (BELLUNO) – Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo, sulla strada statale Alemagna, nel comune di San Vito... Incidente sul lavoro, operaio precipita da un ponteggio: trasportato d’urgenza in ospedaleIl fatto è avvenuto a Licata durante attività edilizie con la presenza di più imprese. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente a Collegno: scontro tra auto e scooter, centauro in ospedale e forti problemi di traffico; Infortuni, Giovanni Mancinone: Un libro con le storie delle vittime e il dolore di chi resta; Scontro tra auto e moto in Quadrilatero Romano: ferito il centauro; Finisce in un canale dopo essere uscito di strada con l'auto tra Bra e Cavallermaggiore: 48enne in codice rosso. Incidenti sul lavoro a Torino e a Orbassano, feriti due operaiDue incidenti sul lavoro quasi in contemporanea questa mattina, poco prima delle 12, nel Torinese. Il più grave a Orbassano, in via Piossasco 70/7, dove un uomo di circa 30 anni è rimasto seriamente f ... ansa.it Due incidenti sul lavoro quasi in contemporanea a Torino e OrbassanoNel primo caso un 30enne è rimasto ferito a una mano dopo essere rimasto incastrato in un macchinario; nel secondo un operaio edile è caduto da un'altezza di 4 metri ed è stato ricoverato in codice gi ... rainews.it Radio Maria. . LIVESANTO #ROSARIO PER LA #PACE: in collegamento dal Santuario Madonna dei Laghi - Avigliana (Torino) - facebook.com facebook