Operaio resta incastrato nel macchinario che gli trancia le dita | incidente sul lavoro a Battipaglia

Un operaio di 50 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Battipaglia, in provincia di Salerno. Durante l’incidente, alcune dita sono state amputate e l’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La vicenda si è verificata in un’azienda locale, dove l’operaio è rimasto incastrato in un macchinario. Le autorità stanno verificando le cause dell’accaduto.

Incidente sul lavoro a Battipaglia, in provincia di Salerno: dita amputate a operaio 50 enne. Ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario. L'incidente sul lavoro nel TorineseUn operaio di 25 anni è morto nella serata di ieri un un’azienda agricola di Brusasco , nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro. Incidente sul lavoro a Settimo Torinese: operaio rimane incastrato in un macchinarioUn'operaia è rimasta ferita in modo apparentemente grave rimanendo incastrata in un macchinario in una ditta di via De Nicola a Settimo Torinese... Tutto quello che riguarda Operaio resta Temi più discussi: Operaio resta incastrato nel cilindro in azienda e muore a 22 anni: ferito il collega che ha tentato di salvarlo. Quarta vittima nel 2026; Operaio di 22 anni resta incastrato all’interno di un macchinario: morto all’istante. Inutile il disperato tentativo di salvarlo; Incidente sul lavoro: operaio di 22 anni muore incastrato in un macchinario; SELVAZZANO DENTRO | INCASTRATO NEL MACCHINARIO PER IL TAGLIO DELLA LAMIERA, OPERAIO MUORE A 22 ANNI. Operaio resta incastrato nel cilindro in azienda e muore a 22 anni: ferito il collega che ha tentato di salvarlo. Quarta vittima nel 2026SELVAZZANO (PADOVA) - Un operaio di 22 anni è deceduto dopo essere rimasto incastrato nel macchinario a cui stava lavorando in un’azienda padovana. Si tratta del ... ilgazzettino.it SELVAZZANO DENTRO | INCASTRATO NEL MACCHINARIO PER IL TAGLIO DELLA LAMIERA, OPERAIO MUORE A 22 ANNI23/03/2026 SELVAZZANO DENTRO – Ancora un morto sul lavoro in provincia di Padova. Si tratta di un operaio di appena 22 anni di origine senegalese Mbow Pape Mamour. L’incidente è accaduto questa mattin ... antennatre.medianordest.it Restano gravissime le condizioni dell’operaio di 37 anni rimasto ferito in un incidente sul lavoro nel cantiere del pontone galleggiante anti bradisismo al porto di Pozzuoli. Il 37enne è in coma. Rinviata la cerimonia di inaugurazione. Le ultime notizie nel n - facebook.com facebook