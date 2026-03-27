Operaio resta incastrato nel macchinario che gli trancia le dita | incidente sul lavoro a Battipaglia

Da fanpage.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 50 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Battipaglia, in provincia di Salerno. Durante l’incidente, alcune dita sono state amputate e l’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La vicenda si è verificata in un’azienda locale, dove l’operaio è rimasto incastrato in un macchinario. Le autorità stanno verificando le cause dell’accaduto.

Incidente sul lavoro a Battipaglia, in provincia di Salerno: dita amputate a operaio 50 enne. Ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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