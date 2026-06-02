Incidente stradale sulla statale 121 scontro tra due auto all' altezza di Piano Tavola
Due auto si sono scontrate questa mattina sulla statale 121, vicino allo svincolo di Valcorrente, in direzione Catania. L’incidente è avvenuto all’altezza di Piano Tavola. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali ferite o danni alle vetture. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.
Un incidente stradale tra due automobili si è verificato, nella tarda mattinata, sulla strada statale 121 Catania-Paternò, in direzione Catania, nei pressi dello svincolo di Valcorrente. A causa dell'impatto, una delle vetture è andata in testacoda finendo di traverso sulla carreggiata. Lo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Terribile incidente nel Palermitano, tre morti dopo scontro frontale tra automedica e furgone
Notizie e thread social correlati
Incidente stradale sulla statale 115, scontro tra due auto: donna feritaUn incidente stradale si è verificato sulla strada statale 115, in contrada Piana Scunchipani, coinvolgendo due veicoli.
Incidente sulla statale 115, scontro tra auto e furgone all'altezza di Realmonte: tre feritiUn incidente si è verificato sulla strada statale 115 vicino al bivio di Realmonte, coinvolgendo un'auto e un furgone.
Si parla di: Belpasso, incidente sulla SS 121, scontro furgone -scooter, un ferito; Mattinata d’inferno sulla Strada statale 121.
Incidente sulla statale, bilancio incredibile un morto e 10 feritiUn incidente è avvenuto questa mattina sulla Statale 49 coinvolgendo 4 autoveicoli e ferendo 10 persone oltre a causare il decesso di un uomo. notizie.it