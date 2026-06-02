Incidente stradale sulla statale 121 scontro tra due auto all' altezza di Piano Tavola

Notizia in breve

Due auto si sono scontrate questa mattina sulla statale 121, vicino allo svincolo di Valcorrente, in direzione Catania. L’incidente è avvenuto all’altezza di Piano Tavola. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali ferite o danni alle vetture. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.