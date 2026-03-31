Incidente stradale sulla statale 115 scontro tra due auto | donna ferita

Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 115, in contrada Piana Scunchipani, coinvolgendo due veicoli. Durante lo scontro, una donna è rimasta ferita e trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, secondo i primi accertamenti, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Scontro tra due auto lungo la strada statale 115, in contrada Piana Scunchipani. Nell'impatto è rimasta ferita una donna le cui condizioni, da un primo accertamento, non sarebbero gravi. Necessario l'intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno assistito la donna ferita a liberarsi dalle lamiere della vettura. Una volta messa in sicurezza, la donna è stata affidata al personale sanitario e trasferita in ospedale per ulteriori controlli. Sul posto anche carabinieri e polizia impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità lungo il tratto interessato. Durante le operazioni si sono registrati dei rallentamenti al traffico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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