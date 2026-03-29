Sabato pomeriggio a Marco di Rovereto si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto finita contro una recinzione lungo la carreggiata. Quattro ragazzi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma si sa che l’auto ha perso il controllo prima di schiantarsi contro la recinzione.

Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro una recinzione a bordo della carreggiata. È questa una prima ricostruzione di un brutto incidente avvenuto sabato pomeriggio, 28 marzo 2026, a Marco di Rovereto. Lo scontro ha visto coinvolti quattro giovani, tutti tra i 21 e i 22 anni. Secondo le prime informazioni nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, comunque, sono intervenuti i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell’area, e i soccorsi sanitari che si sono presi cura dei ragazzi. Tre di loro sono stati ricoverati all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, mentre il quarto è stato trasferito al Santa Chiara di Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Perde il controllo dell’auto, si schianta contro la recinzione: 4 ragazzi feriti

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