Un operaio di 50 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere stato schiacciato da travi cadute in una raffineria. L’incidente si è verificato questa mattina, 2 giugno, a Livorno. Il lavoratore ha subito un trauma da schiacciamento e si sospetta una frattura del bacino e del perone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori. Non ci sono altri feriti.

Livorno, 2 giugno 2026 – Incidente sul lavoro questa mattina, 2 giugno, alla raffineria Eni di Livorno: un operaio di 50 anni ha subito un trauma da schiacciamento, con sospetta frattura del bacino e del perone, dopo che è stato colpito dalla caduta di alcune travi. In codice rosso dopo un tuffo: trauma cranico e cervicale, trasferito con l’elisoccorso A dare l'allarme e a fornire un primo soccorso al ferito sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto un'ambulanza della Svs e l'automedica che hanno trasportato il 50enne in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente nella raffineria, operaio schiacciato da alcune travi. Trasportato in ospedale

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