Ennesimo incidente nella notte sul Corso Garibaldi | si indaga

Nella notte si è verificato un incidente sul Corso Garibaldi, alle spalle di piazza Della Concordia. Secondo le prime informazioni, un’auto avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantata contro un veicolo in sosta, provocando danni. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto. Nessuno sarebbe rimasto ferito, ma i dettagli sono ancora in fase di verifica.

Brutto incidente, nella notte, sul Corso Garibaldi, alle spalle di piazza Della Concordia. Per cause da accertare un'auto sarebbe finita su una vettura in sosta, danneggiandola.Sul posto, le forze dell'ordine per i rilievi del caso e gli operatori di Strade Sicure per il ripristino della.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ennesimo incidente sul lavoro nel salernitano: operaio ferito all'addome, si indagaEnnesimo incidente sul lavoro, ieri, a Rofrano: un operaio 60enne è rimasto ferito e condotto d'urgenza all'ospedale di Polla, in condizioni critiche. Leggi anche: Incidente nella notte a Capaccio: ferita una coppia, si indaga Una raccolta di contenuti Si parla di: Incidente sul Corso Garibaldi, all'altezza delle Poste: centauro in ospedale. Incidente Corso Garibaldi: «È stato tremendo, il conducente è rimasto seduto e fumava una sigaretta»Vincenzo Cirillo, responsabile dell'unità operativa infortunistica stradale, intervenuto sul luogo della tragedia pochi minuti dopo l'evento, ha spiegato: «Stiamo lavorando per ricostruire l'esatta ... ilmattino.it Incidente a Corso Garibaldi, investe ed uccide due donne: positivo all'alcol test, arrestato 34enneProseguono le indagini sul gravissimo incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, domenica 22 marzo, intorno alle ore 19:15, in Corso Garibaldi a Napoli, all'altezza di Porta Nolana. Un uomo ... ilmattino.it