Incidente in via Pietro del Pezzo | accertamenti in corso

Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente in via Pietro del Pezzo a Salerno. Secondo quanto ricostruito, un'auto e una moto sono entrate in collisione per cause ancora da stabilire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno conducendo gli accertamenti del caso. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Brutto incidente nel tardo pomeriggio a Salerno, in via Pietro del Pezzo. Per cause da accertare, un'auto e una moto si sarebbero scontrate. Sul posto, la Polizia Municipale e gli operatori di Strade Sicure, nonchè i soccorsi. Circolazione temporaneamente rallentata: si indaga, dunque, per.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente all'altezza del porticciolo, due feriti: accertamenti in corso Incidente a Bellizzi: ferita una donna, accertamenti in corsoIncidente stamattina in via Roma, a Bellizzi: una donna di 64 anni è caduta dal suo scooter riportando un trauma agli arti inferiori.