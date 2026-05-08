Incidente in via Pietro del Pezzo | accertamenti in corso
Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente in via Pietro del Pezzo a Salerno. Secondo quanto ricostruito, un'auto e una moto sono entrate in collisione per cause ancora da stabilire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno conducendo gli accertamenti del caso. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.
Brutto incidente nel tardo pomeriggio a Salerno, in via Pietro del Pezzo. Per cause da accertare, un'auto e una moto si sarebbero scontrate. Sul posto, la Polizia Municipale e gli operatori di Strade Sicure, nonchè i soccorsi. Circolazione temporaneamente rallentata: si indaga, dunque, per.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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