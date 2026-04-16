Incidente mortale nella notte a Stezzano nella Bergamasca | perde la vita un uomo

Nella notte a Stezzano, nella Bergamasca, un uomo è rimasto vittima di un incidente stradale. L’automobile su cui viaggiava è uscita di strada e, nonostante l’intervento dei soccorritori, non è stato possibile salvargli la vita. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’accaduto. La strada interessata si trova in una zona abitata e poco illuminata.

Un uomo questa notte ha perso la vita dopo essere uscito di strada a Stezzano, nella Bergamasca. Inutili i soccorsi. È deceduto sul posto.🔗 Leggi su Fanpage.it Scontro frontale sulla tangenziale di Bergamo: 2 morti e diversi feriti Notizie correlate Tragico incidente nella notte a Roma: perde la vita un 17enneABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra auto e microcar sulla Cristoforo Colombo Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Roma, lungo... Leggi anche: Incidente mortale a Timpazzi, uomo perde la vita in seguito a uno scontro Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidente mortale a Misilmeri, scontro fra un'auto e uno scooter in via Nazionale: muore un diciottenne; Grave incidente nella notte in viale Certosa: uomo travolto da un'auto; Auto fuori strada sulla Lecce-Arnesano, morto il figlio 21enne del consigliere regionale Dino Basile; Nella notte perde il controllo della Mercedes, muore a 21 anni il figlio del consigliere regionale. Incidente mortale nella notte a Stezzano nella Bergamasca: perde la vita un uomoUn uomo questa notte ha perso la vita dopo essere uscito di strada a Stezzano, nella Bergamasca. Inutili i soccorsi. È deceduto sul posto. fanpage.it Incidente mortale nella notte, perde la vita un ragazzo di 18 anni: grave un 14enneTragedia in via Nazionale a Portella di Mare: morto Amedeo D’Amico, grave un ragazzo di 14 anni. Ferito anche il conducente dell’auto ribaltata ... marsalalive.it Incidente mortale a Mariano, chi era la vittima https://cityne.ws/MortoGianlucaGussetti - facebook.com facebook