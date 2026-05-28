Una ragazza di 14 anni è deceduta ad Aprilia dopo essere stata investita da una Citroën C1. L’incidente è avvenuto mentre la vittima pedalava in strada. La conducente della vettura, una donna di 56 anni, era al volante al momento dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La Polizia stradale ha avviato le indagini per accertare le cause dello scontro.

Un tragico incidente ha spezzato la vita di una giovanissima ciclista ad Aprilia, lungo la via del Genio civile. La vittima è una ragazzina che pedalava a bordo della sua bicicletta ed è stata travolta da un'automobile guidata da una donna, in uno scontro fatale che ha reso del tutto inutile anche il rapido intervento del 118 e dell'eliambulanza. Le forze dell'ordine stanno ancora accertando la dinamica dello schianto, ma i dati accertati al momento delineano i contorni della vicenda. L'incidente si è verificato ad Aprilia, in provincia di Latina, all'altezza dell'incrocio in cui via Tesino si immette nella centrale via del Genio civile, il 27 maggio intorno alle ore 15:30. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incidente mortale ad Aprilia, perde la vita una ragazza di 14 anni

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