Nella notte a Sorrento, un’auto si è scontrata con un’altra vettura intorno all’una. Una donna di 65 anni è deceduta sul colpo, mentre un giovane è rimasto gravemente ferito. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Notte di sangue lungo le strade di Sorrento. Intorno all'una si è verificato un nuovo incidente dalle tragiche conseguenze. È successo in via degli Aranci dove un'automobile guidata da un ragazzo si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con lo scooter condotto da un giovane sul quale viaggiava come passeggera una 65enne che aveva appena finito di lavorare in un locale della zona dove faceva la cuoca. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla donna, M.R.F., che si trovava sul mezzo a due ruote. I sanitari dell'ambulanza del 118 accorsi sul posto ne hanno solo potuto constatare il decesso. Gravi anche le condizioni del giovane che era alla guida dello scooter ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incidente mortale nella notte a Sorrento, morta una 65enne grave un giovane

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Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

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