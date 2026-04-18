Incidente nella notte tra auto e moto un giovane grave in ospedale

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile si è verificato un grave incidente a Concorezzo, in via don Giovanni Minzoni, poco prima di mezzanotte. Un'auto e una moto sono entrate in collisione, con le cause dell'incidente ancora da accertare. Un giovane coinvolto nell'incidente è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando la scena per chiarire la dinamica.

Bruttissimo incidente nella serata di ieri, 17 aprile, a Concorezzo. In via don Giovanni Minzoni, poco prima di mezzanotte, con dinamiche ancora da chiarire si sono scontrate un auto e una moto. A rimanere coinvolti nel sinistro, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18. La situazione è sembrata.🔗 Leggi su Monzatoday.it Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate Schianto frontale tra un'auto e una moto nella notte: ragazzo di 18 anni grave in ospedaleGrave incidente stradale a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Incidente nella notte, scontro tra auto e monopattino sul lungomare di Bari: grave un giovaneÈ in prognosi riservata il conducente di un monopattino, un giovane di 32 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grave incidente nella notte in viale Certosa: uomo travolto da un'auto; Boato nella notte a Mariano Comense, violento scontro tra auto: un ferito in ospedale; Schianto in autostrada nella notte: 7 persone coinvolte, tra cui due bambini - BresciaToday; Incidente nella notte tra auto e moto, un giovane grave in ospedale. Stezzano, fuori strada con la moto nella notte: muore 47enneLo schianto intorno alle 4,45 alla rotonda tra la Statale 42 e la Provinciale 119: Fabio Benini, residente in paese, avrebbe fatto tutto da solo. L'allarme lanciato da un camionista che transitava in ... bergamonews.it Tragico incidente tra auto e moto nella notte a Milano: chi era il 19enne mortoIncidente tra auto e moto in piazza Prealpi a Milano: dinamica e accertamenti sullo scontro che è costato la vita a un giovane. Chi era la vittima. notizie.it Incidente mortale nei boschi di Vigo Meano: ha perso la vita Armando Bortolotti, 69 anni - facebook.com facebook Nicolò Barella applaude Josep Martínez: coinvolto a ottobre in un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un 81enne, è sempre rimasto a disposizione dell'Inter come vice Sommer x.com