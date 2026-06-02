Incidente Manfredonia intervento elisoccorso
Un incidente sulla SS89 all’uscita di Manfredonia ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto sono arrivati i soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente. La circolazione è stata riaperta dopo le operazioni di soccorso.
Un incidente si è verificato sulla SS89 all’uscita di Manfredonia. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso in zona mercatale, come testimoniano le foto di Noi Foggia Web. Sin dal pomeriggio il traffico è stato molto intenso sulla SS89 Garganica, con tempi di percorrenza anche di oltre un’ora tra Mattinata e Manfredonia. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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