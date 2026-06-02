incidente manfredonia intervento elisoccorso

Notizia in breve

Un incidente sulla SS89 all’uscita di Manfredonia ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto sono arrivati i soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente. La circolazione è stata riaperta dopo le operazioni di soccorso.