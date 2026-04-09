Manfredonia intervento elisoccorso in zona mercatale

Nella tarda serata di oggi, un elisoccorso è atterrato in zona mercatale a Manfredonia, accompagnato da un'ambulanza, per assistere un giovane del luogo. L'intervento è stato effettuato per fornire i primi soccorsi sul posto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura dell'incidente o sulla condizione del giovane. La zona è stata poi sgomberata dopo l'intervento di emergenza.

Nella tarda serata di oggi l’elisoccorso è intervenuto in zona mercatale a Manfredonia, seguita da una ambulanza, per prestare i primi soccorsi sul posto ad un giovane del posto. Una volta stabilizzato il paziente, l’elicottero è partito alla volta degli Ospedali Riuniti di Foggia. Al momento non si conoscono. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, intervento elisoccorso in zona mercatale Caduta in zona impervia a Civate, attivato il soccorso alpino: intervento con elisoccorso da BergamoSoccorritori della stazione Triangolo lariano e vigili del fuoco sul posto dopo l’allertamento intorno alle 13: la persona è stata trasportata in... Manfredonia, bonifica ecoballe zona PIP D46Nella zona industriale PIP D46 sono finalmente iniziate le operazioni di bonifica dei residui delle ecoballe provenienti dalla Campania, rimasti...