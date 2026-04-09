Manfredonia intervento elisoccorso in zona mercatale

Da ilsipontino.net 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda serata di oggi, un elisoccorso è atterrato in zona mercatale a Manfredonia, accompagnato da un'ambulanza, per assistere un giovane del luogo. L'intervento è stato effettuato per fornire i primi soccorsi sul posto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura dell'incidente o sulla condizione del giovane. La zona è stata poi sgomberata dopo l'intervento di emergenza.

Nella tarda serata di oggi l’elisoccorso è intervenuto in zona mercatale a Manfredonia, seguita da una ambulanza, per prestare i primi soccorsi sul posto ad un giovane del posto. Una volta stabilizzato il paziente, l’elicottero è partito alla volta degli Ospedali Riuniti di Foggia. Al momento non si conoscono. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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