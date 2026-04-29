Incidente auto-moto a Tarquinia | due feriti intervento dell' elisoccorso

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato oggi a Tarquinia, sulla strada provinciale 44 “Porto Clementino”, nei pressi del ponte della stazione, intorno alle 12. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un elisoccorso è stato allertato per le operazioni di assistenza ai due feriti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente durante le operazioni di soccorso.

Pauroso incidente a Tarquinia. Un'auto e una moto si sono scontrate sulla strada provinciale 44 “Porto Clementino”, nei pressi del ponte della stazione, intorno alle 12 del 29 aprile.Le cause sono ancora in fase di accertamento ma, stando a una prima ricostruzione, ad avere la peggio sono state.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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