Un ragazzo di 14 anni è morto in seguito a un incidente in scooter a Manfredonia, in provincia di Foggia. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, ma le cause non sono state ancora chiarite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Choc a Manfredonia, in provincia di Foggia, muore un ragazzo di 14 anni a causa di un tragico incidente stradale. Secondo le prime sommarie ricostruzioni, il mortale si è verificato nella serata di oggi, in località Posta del Fosso, alla periferia della città. Il ragazzo era a bordo di uno scooter insieme ad un altro giovane di 15 anni rimasto ferito. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 oltre alle pattuglie delle forze dell’ordine per i rilievi. Necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. Sono in corso ancora gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e la dinamica esatta che avrebbe causato il sinistro mortale. Sotto choc la comunità di Manfredonia raggiunta dalla terribile notizia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente in scooter: morto un 14enne

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Rimini incidente mortale sulla Marecchiese

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