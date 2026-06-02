Incidente al campo di volo | cade ultraleggero

Notizia in breve

Un ultraleggero è caduto questa mattina in un campo di volo a San Romano, nel comune di San Miniato. L’incidente si è verificato poco dopo le 10.30 e ha coinvolto un singolo pilota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente. La pista è stata temporaneamente chiusa per le verifiche.