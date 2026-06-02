Incidente al campo di volo | cade ultraleggero
Un ultraleggero è caduto questa mattina in un campo di volo a San Romano, nel comune di San Miniato. L’incidente si è verificato poco dopo le 10.30 e ha coinvolto un singolo pilota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente. La pista è stata temporaneamente chiusa per le verifiche.
San Miniato, 2 giugno 2026 – Tragedia sfiorata questa mattina a San Romano nel comune di San Miniato. Un ultraleggero decollato dalla campo volo di casa Bonello ha perso portanza andandosi a schiantare in un campo arato a pochi metri dalla Fipili. L'uomo di circa 70 risulta cosciente, ma incastrato con una gamba nel mezzo Intervenuto Pegaso e i vvff di Castelfranco di sotto insieme alla Misericordia di San Miniato basso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cade un ultraleggero a Brebbia in fase di atterraggio
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