Un ultraleggero è precipitato in un campo senza coinvolgere altre persone o veicoli. I coniugi a bordo sono usciti illesi dall'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per soccorrere i presenti e verificare le condizioni di sicurezza. Le autorità stanno indagando sulle cause del guasto al motore, mentre si cercano dettagli sulle circostanze che hanno permesso al pilota di dirigersi verso una zona meno trafficata. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

? Domande chiave Come ha fatto il pilota a evitare la strada trafficata? Cosa ha causato il guasto improvviso al motore dell'ultraleggero? Perché i due coniugi hanno rifiutato le cure dei soccorritori? Quali indagini stanno conducendo i Carabinieri sulla manutenzione del velivolo??? In Breve Intervento coordinato di Vigili del Fuoco, Carabinieri di Pesaro e Polizia Locale. I coniugi hanno rifiutato le cure del 118 dopo l'impatto nella vegetazione. Indagini dei Carabinieri sulla manuten . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guasto al motore: ultraleggero precipita nel campo, salvo i coniugi

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