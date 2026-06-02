Un ultraleggero è caduto questa mattina a pochi metri dalla FiPiLi, nel territorio di San Miniato. L’incidente è avvenuto al campo di volo di San Romano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono state rese note le condizioni dei piloti o eventuali feriti. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nel sinistro.

San Miniato, 2 giugno 2026 – Tragedia sfiorata questa mattina a San Romano nel comune di San Miniato. Un ultraleggero decollato dalla campo volo di casa Bonello ha perso portanza andandosi a schiantare in un campo arato a pochi metri dalla Fipili. L'uomo di circa 70 risulta cosciente, ma incastrato con una gamba nel mezzo Intervenuto Pegaso e i vvff di Castelfranco di sotto insieme alla Misericordia di San Miniato basso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente al campo di volo: cade ultraleggero a pochi metri dalla FiPiLi

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Cade un ultraleggero a Brebbia in fase di atterraggio

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Incidente al campo di volo: cade ultraleggeroUn ultraleggero è caduto questa mattina in un campo di volo a San Romano, nel comune di San Miniato.

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