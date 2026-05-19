Scende dalla Mercedes e cade in un tombino aperto | 56enne morta a New York dopo un volo di tre metri

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 56 anni è deceduta lunedì sera a New York dopo essere caduta in un tombino aperto lungo la Fifth Avenue. La vittima è scesa dalla propria Mercedes e, per cause ancora da accertare, è finita nel tombino, da cui non è più riuscita a uscire. La caduta, di circa tre metri, ha provocato ferite gravi, che hanno portato alla sua morte nel luogo dell’incidente. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

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Donike Gocaj, nonna di 56 anni, è morta lunedì sera a New York dopo essere caduta in un tombino aperto sulla Fifth Avenue. Era appena scesa dalla sua Mercedes davanti al negozio Cartier, quando è precipitata nel pozzetto alto 3 metri. Inutili i soccorsi. La polizia ha aperto un fascicolo sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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