Scende dalla Mercedes e cade in un tombino aperto | 56enne morta a New York dopo un volo di tre metri

Una donna di 56 anni è deceduta lunedì sera a New York dopo essere caduta in un tombino aperto lungo la Fifth Avenue. La vittima è scesa dalla propria Mercedes e, per cause ancora da accertare, è finita nel tombino, da cui non è più riuscita a uscire. La caduta, di circa tre metri, ha provocato ferite gravi, che hanno portato alla sua morte nel luogo dell’incidente. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

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