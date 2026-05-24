Morto un uomo in un incidente stradale a Crotone gravemente ferito il gemello che viaggiava con lui

Da virgilio.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 50 anni è morto in un incidente stradale sulla SS 106 a Crotone, quando la moto su cui viaggiava è finita fuori strada. Il suo gemello, che era con lui, è stato gravemente ferito nell’incidente.

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Nell’ incidente stradale avvenuto sulla Statale 106 nei pressi di Crotone è morto il 50enne Leonardo Marescalco ed è rimasto gravemente ferito il fratello gemello Antonio. La moto su cui viaggiavano è sbandata dopo una curva, spezzandosi in due a causa del violentissimo impatto. Mentre le Forze dell’Ordine indagano, il comune di Cotronei ha proclamato il lutto annullando le feste patronali. Il violento incidente a Crotone Nella mattinata di oggi – domenica 24 maggio 2026 -, poco dopo le ore 10:15, si è verificato un drammatico sinistro stradale nel territorio comunale di Crotone, precisamente lungo la Strada Statale 106 all’altezza del bivio per la frazione di Papanice. 🔗 Leggi su Virgilio.it

morto un uomo in un incidente stradale a crotone gravemente ferito il gemello che viaggiava con lui
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