Nella notte a Battipaglia, in via Mazzini, due auto sono state coinvolte in un incidente che ha portato a un veicolo a ribaltarsi. Quattro giovani sono rimasti feriti nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Incidente stradale nella notte in Via Mazzini a Battipaglia. Due auto coinvolte, una si è ribaltata. Bilancio: 4 feriti. I ragazzi, di età compresa tra 18 e 19 anni, sono stati soccorsi dal 118. La Centrale Operativa di Salerno ha attivato 3 ambulanze: 2 della Pubblica Assistenza Vopi e 1 della Croce Verde di Battipaglia. Sul posto i sanitari hanno prestato i primi soccorsi. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Battipaglia, altri due al Ruggi di Salerno. Le condizioni sono stabili, ma per la dinamica e le ferite riportate sono necessari ulteriori accertamenti diagnostici. VIDEO San Lupo capitale del teatro: successo per “Un Borgo Spettacolare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente a Battipaglia: auto si ribalta in via Mazzini, quattro giovani feriti

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