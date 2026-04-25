Un camion dei vigili del fuoco si è ribaltato durante un intervento in una rotonda di Piombino nel primo pomeriggio di sabato 25 aprile. L’incidente ha coinvolto quattro persone, rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere i primi elementi dell’accaduto. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Piombino (Livorno), 25 aprile 2026 – Un grave incidente stradale è avvenuto a Piombino nel primo pomeriggio di sabato 25 aprile. Intorno alle 14 un camion dei vigili del fuoco si è ribaltato all’incrocio con la rotonda della Sol, località Poggetto. La dinamica. In base alle prime informazioni, il mezzo stava uscendo per un intervento fuori dalla città quando è avvenuto l’incidente. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L’intervento dei soccorritori. Subito dopo l’incidente è stato lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Pubblica assistenza entrambe con medico a bordo e un’ambulanza infermieristica della Croce Rossa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion dei vigili del fuoco si ribalta: incidente alla rotonda, quattro feriti

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