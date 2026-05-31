Un incendio ha interessato una palazzina a Fiè allo Sciliar, richiedendo l'intervento di 60 vigili del fuoco. Le fiamme sono divampate sul tetto, provocando danni agli appartamenti colpiti. Le squadre di soccorso hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Al momento non sono state rese note le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso.

? Domande chiave Come si sono propagate le fiamme sul tetto della palazzina?. Quali danni hanno subito gli appartamenti colpiti dal rogo?. Chi ha causato l'incendio che ha colpito il centro del borgo?. Perché l'intervento dei soccorritori è stato così complesso e prolungato?.? In Breve Oltre 60 vigili del fuoco di Fiè, Siusi, Umes, Castelrotto e Bolzano impegnati.. Incendio colpisce due appartamenti nel centro di Fiè allo Sciliar domenica 31 maggio.. Nessun ferito registrato durante l'operativo pomeridiano nel borgo.. Indagini in corso per stabilire l'origine del rogo sulla copertura dell'edificio.. Un rogo colpisce il centro di Fiè allo Sciliar: fiamme sul tetto di una palazzina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio a Fiè allo Sciliar: 60 vigili del fuoco per domare il rogo

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Incendio auto ad Aprilia intervento dei Vigili del Fuoco

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