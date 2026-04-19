Oggi a Beinasco si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un capannone industriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il sindaco ha consigliato ai residenti di mantenere le finestre chiuse a causa del fumo generato dall’incendio. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

Torino, 19 aprile 2026 – Un maxi incendio si è sviluppato all'interno di un edificio industriale a Beinasco, comune alle alle porte di Torino. Per circoscrivere il rogo sono intervenute sette squadre del comando dei vigili del fuoco, che stanno anche provvedendo a escludere la presenza di persone coinvolte. Decisa anche l'evacuazione, a scopo precauzionale, di alcuni stabili residenziali che si trovano nelle immediate vicinanze di via Monginevro, dove si trova il capannone. La colonna di fumo è visibile da grande distanza. Intanto, via social, il sindaco Daniel Cannati ha invitato a " restare con le finestre chiuse se si abita in zona, e a evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incendio a Beinasco oggi: a fuoco capannone industriale. Il sindaco: “Tenete le finestre chiuse”

Notizie correlate

Incendio oggi a Beinasco, fiamme e fumo nero nella zona industriale. Il sindaco: “Tenete le finestre chiuse”Un incendio è scoppiato oggi nella zona industriale di Beinasco (Torino), in via Monginevro.

Torino, maxi incendio a Beinasco: evacuate case vicine. Sindaco: “Tenete chiuse le finestre”(Adnkronos) – Un maxi incendio è scoppiato oggi all’interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco (Torino).

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Altamura-Giugliano: 1-1. Punto d'oro per i tigrotti, ma restano i rimpianti; Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto dal quinto piano: Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile morti Bisceglie. Si stavano...; Bulgaria al voto oggi, Ue teme ascesa del controverso ex presidente Radev; Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara Venier.

Incendio a Beinasco oggi: a fuoco capannone industriale. Il sindaco: Tenete le finestre chiuseLa colonna di fumo è visibile da grande distanza. Intanto, via social, il sindaco Daniel Cannati ha invitato a restare con le finestre chiuse se si abita in zona, e a evitare di avvicinarsi alla ... quotidiano.net

Maxi incendio a Beinasco: evacuazioni e intervento massiccio dei vigili del fuocoUn capannone industriale di Beinasco è stato interessato da un vasto incendio con ampia colonna di fumo; i soccorsi hanno attivato evacuazioni e controlli ambientali ... notizie.it

Paura nel Torinese per un incendio divampato in un edificio industriale in via Monginevro, a Beinasco. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a contenere le fiamme e a verificare l’eventuale presenza di persone coinvolt facebook

#Torino, #incendio in una ditta di trasporti a Beinasco, dalle 11 #vigilidelfuoco al lavoro con 7 squadre per contenere le fiamme ed escludere persone coinvolte. In corso evacuazione precauzionale di alcune strutture vicine. Intervento in atto, elicottero Drago i x.com