Incendio al sottotetto di una mansarda | 115 all' opera per la sicurezza
Un incendio si è sviluppato nel sottotetto di una mansarda nel centro storico, vicino a Calle Schiavona, intorno alle 21 di martedì 2 giugno. Sul posto sono intervenute 115 persone tra vigili del fuoco e forze dell’ordine per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni strutturali.
Grosso incendio stasera, martedì 2 giugno, verso le 21 nei pressi di Calle Schiavona a Castello, in centro storico. Non ci sono stati feriti gravi, dalla casa erano evacuati tutti autonomamente all'arrivo del 115: le autopompe lagunari dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sottotetto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Non so perché sia così frustrante, ma erano tutte le letture accademiche, appunti scritti a mano e la mia ricerca che ho conservato dall'università. Ho appena messo tutto nel riciclaggio. reddit