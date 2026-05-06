Notte di paura per l' incendio in una mansarda il video dei soccorsi

Una notte di paura si è vissuta a Villafranca Tirrena a causa di un incendio che ha interessato una mansarda situata al terzo piano di una palazzina moderna. L’incendio ha causato danni alla struttura e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sono stati diffusi anche alcuni video che mostrano le operazioni di spegnimento e i momenti di apprensione dei residenti. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio è ancora stata resa nota.

Notte di paura a Villafranca Tirrena. Ieri l'incendio che ha distrutto una mansarda posta al terzo piano di una moderna palazzina. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 21.30 dopo la segnalazione dei residenti. Sul posto un'autoscala e un'autobotte del distaccamento Nord. Gli operatori.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Paura nella notte a Felino: rogo in un edificio, distrutti i locali di una mansarda Leggi anche: Incendio in una mansarda, vigili del fuoco evitano il peggio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Auto in fiamme, notte di paura a Gorgo al Monticano; Notte di paura per l'incendio in una mansarda, il video dei soccorsi; Notte di paura in centro, incendio nelle cantine di un condominio: 21 evacuati, cinque intossicati dal fumo; Notte di paura in centro a Reggio Emilia: tentata rapina con bottiglia, 30enne arrestato. Notte di paura a Busseto: minaccia il vicino con una pistola finta senza tappo rosso: denunciatoNotte di paura a Busseto: durante un litigio tra vicini spunta una pistola. I carabinieri arrivano subito dopo l'allarme e scoprono che si tratta di un’arma ad aria compressa senza tappo rosso, identi ... gazzettadiparma.it Notte di paura a Napoli e Pozzuoli per la scossa di magnitudo 4.4Milano, 13 mar. (askanews) – Notte di paura nell’area dei Campi Flegrei e in molte zone di Napoli a causa della violenta scossa di terremoto, di magnitudo 4.4, registrata all’1:25 e che ha sorpreso ... affaritaliani.it Il Principe nacque da un Capodanno di sangue a Senigallia. Il libro che ha ridefinito la politica per 500 anni non è stato scritto a Firenze, non è nato in una biblioteca. È nato da una notte del 31 dicembre 1502, in una città delle Marche, mentre quattro uomini v - facebook.com facebook Flotilla, Israele chiede altri 6 giorni di carcere per i 2 attivisti detenuti. L’elicottero, i droni e la nave: la notte di tensione per 4 barche dirette in Grecia x.com