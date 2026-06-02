Incendi boschivi | vertice in prefettura per la stagione estiva Nel 2025 1800 roghi

Notizia in breve

Una riunione si è svolta in prefettura per pianificare le misure di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi in vista della stagione estiva. Si è discusso di strategie per ridurre i rischi e gestire eventuali emergenze. Sono stati presentati dati relativi al 2025, anno in cui si prevedono circa 1.800 incendi. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine, delle squadre antincendio e delle autorità locali.