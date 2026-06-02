Incendi boschivi | vertice in prefettura per la stagione estiva Nel 2025 1800 roghi
Una riunione si è svolta in prefettura per pianificare le misure di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi in vista della stagione estiva. Si è discusso di strategie per ridurre i rischi e gestire eventuali emergenze. Sono stati presentati dati relativi al 2025, anno in cui si prevedono circa 1.800 incendi. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine, delle squadre antincendio e delle autorità locali.
Vertice in prefettura, in vista dell'estate, per programmare le iniziative da mettere in campo per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi.La prefetta Vittoria Ciaramella ha riunito ieri, 1 giugno, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, il comandante provinciale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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