Incastrato dal web | 45enne agrigentino in carcere per pornografia minorile

Un uomo di 45 anni di Agrigento è stato arrestato e portato in carcere per pornografia minorile. Deve scontare una pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione. L’arresto è stato eseguito dopo che è stato scoperto tramite attività sul web. È stato trasferito presso la casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

Un quarantacinquenne di Agrigento è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” per scontare una pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione. L'ordinanza di carcerazione, notificata dai carabinieri, arriva al termine del processo che lo ha riconosciuto colpevole di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pornografia minorile a Vicenza, adesca 11enne su Snapchat spacciandosi per un adolescente: arrestato 36enneUn uomo di 36 anni è stato arrestato a Vicenza con l’accusa di aver adescato una bambina di 11 anni su Snapchat, spacciandosi per un coetaneo.

Orrore a Torino e Asti, tre arresti per pornografia minorile: l'operazione Viridis con agenti sotto coperturaTre persone sono state arrestate e cinque denunciate in due città piemontesi, Torino e Asti, nell’ambito dell’operazione Viridis della Polizia...