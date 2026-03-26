Pornografia minorile a Vicenza adesca 11enne su Snapchat spacciandosi per un adolescente | arrestato 36enne

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Vicenza con l’accusa di aver adescato una bambina di 11 anni su Snapchat, spacciandosi per un coetaneo. Secondo le indagini, avrebbe inviato contenuti pornografici e tentato di convincere la minore a intrattenere rapporti online. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato dispositivi elettronici dell’indagato.

Eseguito un arresto ai domiciliari dalla Polizia Postale, che ha portato alla luce un grave caso di adescamento e pornografia minorile ai danni di una bambina di 11 anni. La misura cautelare è stata eseguita nei confronti di un uomo di 36 anni, residente nella provincia di Vicenza, dopo la denuncia presentata dai genitori della giovane vittima. L’adescamento su Snapchat Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita a seguito della segnalazione dei genitori della minore, che si sono rivolti alle autorità dopo aver scoperto i contatti sospetti tra la figlia e un individuo conosciuto online. L’uomo arrestato avrebbe utilizzato il social network Snapchat per avvicinare la bambina, fingendosi un ragazzo di 17 anni residente a Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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